Italienerin Pirovano sicherte sich mit Kvitfjell-Sieg die Abfahrts-Kristallkugel

Kvitfjell - Laura Pirovano hat die Abfahrtskugel im Ski-Weltcup mit ihrem dritten Sieg en suite erobert. Die Italienerin triumphierte beim Saisonfinale in Kvitfjell vor US-Olympiasiegerin Breezy Johnson (+0,15 Sek.) und der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann (+0,25). Die Vorarlbergerin Ariane Rädler schrammte als Vierte um vier Hundertstel am Podest vorbei. Deutschlands Jungstar Emma Aicher verpasste es als Fünfte, die Gesamtweltcupführende Mikaela Shiffrin noch mehr unter Druck zu setzen.

Vor den letzten drei Rennen liegt Aicher 95 Punkte hinter Shiffrin. In der Abfahrtswertung musste sich Aicher um 83 Punkte geschlagen geben. Pirovano machte die Überraschung perfekt. Die 28-Jährige, die sich erst mit ihren beiden Siegen zuletzt in Val di Fassa ins Spiel um die Spezialwertung Kristallkugel gebracht hatte, folgte damit ihrer Landsfrau Federica Brignone nach.

Beste Österreicherin in dieser Disziplin wurde Cornelia Hütter als Sechste, die Abfahrtskönigin von 2023/24 kam am Samstag nicht über Rang acht (+0,80) hinaus. Nina Ortlieb (12.) und Mirjam Puchner (13.) landeten außerhalb der Top Ten. (APA)