Rücktritt? Kriechmayr ließ mit besonderer Forderung an den ÖSV aufhorchen

Kvitfjell – Vincent Kriechmayr beschloss die Abfahrtssaison in Kvitfjell mit einem dritten Podestplatz und ließ danach mit einer „Message an den Verband“ aufhorchen.

Unter einer Voraussetzung könne er sich nämlich eine Fortsetzung seiner Karriere sehr wohl vorstellen, sagte Kriechmayr: Wenn Konditionstrainer Peter Meliessnig in sein Team zurückkehre, „dann mache ich weiter“. Dieser war bis vor zwei Jahren Kriechmayrs Vertrauensmann in Sachen Kondition und betreute zuletzt Lindsey Vonn. „Er ist ein herausragender Typ. Genau so einen braucht man, damit man im Sommer die letzten Meter geht. Schade, er ist im Skiverband nicht so wertgeschätzt worden, deshalb hat er den Hut draufgehaut“, erklärte Kriechmayr im ORF. Um sich im Sommer zu quälen, brauche er die besten Leute. „Und deshalb brauche ich ihn.“

Kriechmayr erhöht den Druck

Das fanden einst bereits Michael Walchhofer und auch Anna Veith, die sich im offen ausgetragenen Zwist mit dem ÖSV ebenfalls Meliessnig als Konditionstrainer und Physiotherapeut gewünscht hatten. Ob die Szenegröße selbst einer Rückkehr zu Kriechmayr offen gegenübersteht, wollte der Athlet nicht sagen. „Die Firma, die ihn sich geschnappt hat, wird nicht so blöd sein und so einen Mann gehen lassen. Ich hoffe, dass ich mit der Message – und ich hoffe, sie (der Verband, Anm.) werden es mir verzeihen – ein bisschen Druck ausübe“, sagte Kriechmayr.

Die Saison beendete er als Vierter der Abfahrtswertung – hinter Odermatt, Von Allmen und Paris sowie gerade noch vor Franzoni. (APA)