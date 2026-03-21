Trauer im Tiroler Fußball-Unterhaus: Trainer Denis Husic verstorben
Das Tiroler Fußball-Unterhaus wird von einer Todes-Nachricht erschüttert: Trainer Denis Husic ist im Alter von nur 48 Jahren verstorben.
Der Bosnier machte sich vor allem mit seiner Trainertätigkeit beim SV Wörgl und dem FC Kufstein einen Namen. Die Wörgler verabschiedeten sich auf Facebook von ihrem ehemaligen Spieler und Trainer: „Mit großem Schock und in tiefer Trauer müssen wir uns heute von unserem langjährigen Erfolgstrainer für immer verabschieden. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die immer einen besonderen Platz in unserem Verein hatte, aber vor allem in seinem Leben spielte. Danke Denis für deine Arbeit in unseren Farben und wir werden dich nie vergessen!“
Auch beim FC Kufstein ist Trauer groß: „Mit großem Ehrgeiz, klaren Vorstellungen und seiner ehrlichen Art führte er unsere Mannschaft durch eine sportlich sehr erfolgreiche Phase in der man sich den Meistertitel der Regionalliga Tirol sichern konnte. Er hinterließ dabei bei Spielern, Mitarbeitern und Verantwortlichen bleibende Spuren. Der FC Kufstein wird Denis Husic stets ein ehrendes Andenken bewahren.“
Noch im vergangenen Herbst reiste Husic zur U17-WM nach Katar. Dort verfolgte der Unterländer die Spiele seines Sohnes Loris, der mit dem ÖFB-Team sensationell das WM-Finale erreichte. (TT.com)