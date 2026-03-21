Trauer im Tiroler Fußball-Unterhaus: Trainer Denis Husic verstorben

Der Bosnier machte sich vor allem mit seiner Trainertätigkeit beim SV Wörgl und dem FC Kufstein einen Namen. Die Wörgler verabschiedeten sich auf Facebook von ihrem ehemaligen Spieler und Trainer: „Mit großem Schock und in tiefer Trauer müssen wir uns heute von unserem langjährigen Erfolgstrainer für immer verabschieden. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die immer einen besonderen Platz in unserem Verein hatte, aber vor allem in seinem Leben spielte. Danke Denis für deine Arbeit in unseren Farben und wir werden dich nie vergessen!“