Entscheidung im Schützenstreit

Suspendierung von Schützenkompanie Wald aufgehoben – vorerst bedingt

Bei der Schützenkompanie Wald im Pitztal soll nach heftigen Streitigkeiten wieder Ruhe einkehren.
© Schützenkompanie Wald im Pitztal
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Nun ist es fix: Der Bundesausschuss der Tiroler Schützenkompanien hat die Suspendierung der Kompanie Wald im Pitztal aufgehoben. Gebunden ist die Aufhebung allerdings an bestimmte Auflagen und einen Beobachtungszeitraum von drei Jahren. Aus Sicht des Walder Schützenchefs sind die Streitigkeiten damit „erledigt“.

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