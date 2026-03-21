Hunderte begeisterte Kinder
Raumanzüge, VR-Brillen, tanzende Roboter: Riesen-Andrang beim „Kids Innovation Day“
Die täuschend natürlichen Bewegungen eines Roboterhundes von „Boston Dynamics“ faszinierten die jungen und älteren BesucherInnen.
© Axel Springer
Auch die zweite Auflage des „Kids Innovation Day“ in Innsbruck stieß auf gewaltiges Interesse: Kinder von sechs bis zwölf Jahren und ihre Eltern – insgesamt rund 1500 TeilnehmerInnen – tauchten an spektakulären Mitmachstationen in die Welt von Forschung und Technik ein. Die Palette reichte vom Mikrobenlabor bis in den Weltraum.