Nach Missbrauchs-Vorwürfen gegen Trainer: ÖTTV-Präsident Gotschke trat zurück

Wien – Österreichs Tischtennis-Verbandspräsident Wolfgang Gotschke ist am Samstag, wie tags zuvor angekündigt, im Rahmen der Präsidentenkonferenz in Horn zurückgetreten. Der Wiener war zuletzt aufgrund des Umgangs mit Missbrauchsvorwürfen an einen niederösterreichischen Nachwuchstrainer in die Kritik geraten. Auch der Bundesliga-Vorsitzende Günther Renner zog sich zurück. Der ebenfalls unter Beschuss geratene Vize Conrad Miller hingegen stellte sein Amt nicht zur Verfügung.

Gotschke erklärte danach im ORF-Interview: "Es muss ein Neuanfang gemacht werden, und aus meiner Sicht ist es besser, wenn eine neue Gruppe kommt." Salzburgs Landeschef Walter Windischbauer begrüßte die Entscheidung: "Dieser Schritt war überfällig, der Druck war zuletzt auch von allen Seiten enorm."

Verwunderung über Verbleib von Miller

Dass Miller im Amt blieb, verwunderte Windischbauer. "Vielleicht hat das arbeitsrechtliche Gründe. Aber von sich aus wollte er nicht zurücktreten, obwohl er auch im Zentrum der Diskussion gestanden ist", sagte der Salzburger dem ORF. In dem Verein, den Miller führt, war jener Nachwuchstrainer angestellt, gegen den sich die Missbrauchsvorwürfe richten.