Collien Fernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt

Die Moderatorin und Schauspielerin organisiert mit dem Bündnis "Feminist Fight Club!" am Sonntag eine Demonstration in Berlin.

Berlin – Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes hat für eine Demonstration gegen sexualisierte Gewalt geworben, die für diesen Sonntag in der deutschen Hauptstadt Berlin geplant ist. „Sexuelle Gewalt, physische und psychische Gewalt sind weiter verbreitet, als man ahnen mag. Sie finden statt, in der Mitte unserer Gesellschaft“, schrieb die 44-Jährige in einem Instagram-Post.

Hintergrund der aktuellen Debatte über digitale Gewalt sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der Spiegel berichtet hatte. Dabei geht es unter anderem um das Erstellen und Verbreiten von gefälschten, mithilfe künstlicher Intelligenz generierten pornografischen Aufnahmen von ihr.

Fernandes erstattete Anzeige, Ulmen bestreitet die Vorwürfe. Sein Anwalt sprach von der Verbreitung „unwahrer Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung“ und einer „unzulässigen Verdachtsberichterstattung“ und kündigte rechtliche Schritte gegen den Spiegel an.

„Feminist Fight Club!“ ruft zu Demo auf

Zu der Demonstration am Sonntagnachmittag hat ein neu gegründetes Bündnis namens „Feminist Fight Club!“ aufgerufen. Es gehe um Solidarität mit allen Betroffenen, „um auf strukturelle Missstände und Gesetzeslücken im Kontext von digitaler und analoger sexualisierter Gewalt in Deutschland aufmerksam zu machen“. Bei der Polizei waren mit Stand Samstagnachmittag 500 Teilnehmer angemeldet.