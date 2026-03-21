Stars nehmen nach überraschender Todesnachricht Abschied von Chuck Norris

Mit dem Tod des Schauspielers verliert Hollywood eine seiner prägendsten Action-Ikonen.

Erst am 10. März feierte Actionheld Chuck Norris seinen 86. Geburtstag. Im Zuge dessen postete er noch ein Boxvideo von sich und sagte in Anlehnung an die legendären Witze, er werde nicht älter, er steige nur ein Level auf. Die überraschende Nachricht seines Todes am vergangenen Donnerstag hat Stars, Wegbegleiter und Fans zu Beileidsbekundungen bewegt.

„Ein großartiger Mann“

So schrieb etwa Actionstar und Schauspielerkollege Dolph Lundgren (68) auf Facebook, er habe stets zu ihm als Vorbild aufgeblickt. Norris sei jemand gewesen, „der den Respekt, die Bescheidenheit und die Stärke hatte, die es braucht, um ein Mann zu sein“. Auch Schauspieler Sylvester Stallone (79) schrieb: „Er war in jeder Hinsicht ein echter Amerikaner. Großartiger Mann, und mein Beileid gilt seiner wunderbaren Familie.“

Der Autor Stephen King teilte seine Lieblingswitze über Norris – ein Phänomen, bei dem absurde Übertreibungen über jenen gemacht werden und ihn als übermächtig darstellen. Kings Beispiel: „Als er geboren wurde, fuhr Chuck Norris seine Mutter vom Krankenhaus nach Hause.“