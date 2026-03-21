Ausstellung in der Hofburg

Zeitlose Formen- und Farbstudien: Wie sich Gemälde in die Gegenwart einschreiben

Von kleinen forschenden Arbeiten, hin zu Großformaten: In den hinteren Ausstellungsräumen sind Dapunts großflächige Arbeiten ausgestellt.
© Dapunt
Julia Brader

Von Julia Brader

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