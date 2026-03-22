Israelische Luftabwehr fängt Raketen nicht ab: 100 Verletzte

Die israelische Luftabwehr hat bei iranischen Raketenangriffen auf Südisrael die Geschoße nicht abgefangen. Die Abwehrsysteme hätten zwar ausgelöst, die Raketen aber nicht gestoppt, erklärte der israelische Militärsprecher Effie Defrin auf der Plattform X. "Wir werden den Vorfall untersuchen und daraus lernen", kündigte der Brigadegeneral an. Bei mehreren Einschlägen in den Städten Dimona und Arad wurden am Samstagabend (Ortszeit) rund 100 Menschen verletzt, darunter Kinder.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach nach dem Beschuss von Arad von einem "sehr schwierigen Abend im Kampf um unsere Zukunft". "Wir sind entschlossen, unsere Feinde weiterhin an allen Fronten anzugreifen", hieß es in einer Mitteilung seines Büros.