Nach Missbrauchs-Vorwürfen
Ehrenring des Landes für SOS-Kinderdorf-Gründer Gmeiner wird aberkannt
Gefallener Gründer von SOS-Kinderdorf: Gegen Hermann Gmeiner gibt es zahlreiche Missbrauchs-Vorwürfe, zuletzt wurden weitere fünf bekannt.
© HELMUT FOHRINGER
Nach Missbrauchsskandal bei SOS-Kinderdorf wird das Land die Landesehrungen für Hermann Gmeiner, Helmut Kutin und Ex-Geschäftsführer Christian Moser entziehen. Formal will man noch den Bericht der Griss-Kommission abwarten, die Grünen fordern hingegen die sofortige Aberkennung.