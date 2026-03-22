Sturz auf gesperrter Piste: Skifahrer (44) in Kitzbühel schwer verletzt

Ein schwer verletzter Skifahrer musste am Samstagabend in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der 44-Jährige war auf einer gesperrten Piste im Skigebiet KitzSki über das Windenseil einer Pistenraupe gestürzt, berichtet die Polizei.

Zu dem Unfall kam es gegen 18.20 Uhr. Zwei Männer aus Bayern fuhren auf der gesperrten, blauen Pisten Nummer 36 vom Bergrestaurant Sonnnenrast in Richtung der Hahnenkammbahn. Dabei übersahen sie das Windenseil, das quer über der Piste lag. Der vorausfahrende 43-Jährige fuhr darüber, ohne zu stürzen. Der 44-Jährige allerdings fädelte mit seinen Skiern unter dem Seil ein und stürzte schwer. (TT.com)