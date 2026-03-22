Fahndung im Unterland

Großeinsatz am Samstagabend: Polizei fahndete auf der A12 nach flüchtigem Täter

Mehrere Polizeistreifen fahndeten entlang der Inntalautobahn nach dem flüchtigen Täter.
© zoom.tirol

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561