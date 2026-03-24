Psychiaterin erkrankt

Messerstich direkt vor Innsbrucker Nachtclub: Prozess vor Geschworenen geplatzt

Der 30-jährige Angeklagte am Dienstagvormittag am Innsbrucker Landesgericht. Dort gestand er den Stich erstmals zu.
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Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Nur ein Video war Zeuge eines blitzschnellen Stichs in einer Menschentraube. Um ihn hätte sich am Dienstag ein Prozess wegen Mordversuchs drehen sollen. Gleich zu Beginn war es zu mehreren Überraschungen gekommen. Da die Psychiaterin erkrankt ist, musste der bereits begonnene Geschworenenprozess vertagt werden.

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