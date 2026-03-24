Messerstich direkt vor Innsbrucker Nachtclub: Prozess vor Geschworenen geplatzt

Nur ein Video war Zeuge eines blitzschnellen Stichs in einer Menschentraube. Um ihn hätte sich am Dienstag ein Prozess wegen Mordversuchs drehen sollen. Gleich zu Beginn war es zu mehreren Überraschungen gekommen. Da die Psychiaterin erkrankt ist, musste der bereits begonnene Geschworenenprozess vertagt werden.