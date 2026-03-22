Lauftreff jeden Samstag

Schritt für Schritt zum Miteinander: „parkrun“ bringt weltweite Initiative nach Innsbruck

Rund hundert TeilnehmerInnen waren am Samstag trotz frischer Temperaturen beim parkrun dabei, darunter eine Reisegruppe aus England.
© Hannah Purner
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Kein Wettkampf, keine Startgebühr, kein Leistungsdruck: Beim „parkrun“ steht jeden Samstag die Gemeinschaft im Mittelpunkt – und nicht die Zeit. Die weltweite Initiative mit rund 12 Millionen TeilnehmerInnen gibt es seit Kurzem auch in Innsbruck.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

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Verena Langegger

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Michael Domanig

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