Lauftreff jeden Samstag
Schritt für Schritt zum Miteinander: „parkrun“ bringt weltweite Initiative nach Innsbruck
Rund hundert TeilnehmerInnen waren am Samstag trotz frischer Temperaturen beim parkrun dabei, darunter eine Reisegruppe aus England.
© Hannah Purner
Kein Wettkampf, keine Startgebühr, kein Leistungsdruck: Beim „parkrun“ steht jeden Samstag die Gemeinschaft im Mittelpunkt – und nicht die Zeit. Die weltweite Initiative mit rund 12 Millionen TeilnehmerInnen gibt es seit Kurzem auch in Innsbruck.