Gegen Schneelanze geprallt: 25-Jähriger kam bei Skiunfall in Fiss ums Leben

Bei einem Skiunfall in Fiss ist am Samstag ein 25-jähriger Niederländer ums Leben gekommen, berichtet die Polizei am Sonntag. Der Mann war gegen 12.45 Uhr schwer gestürzt. Jede Hilfe kam zu spät.

Laut Polizei fuhr der Mann auf der rot markierten Kernbodenabfahrt „in leicht gebückter Schusshaltung geradeaus über einen Steilhang“. Am Ende des Steilhanges läuft die Piste wie ein Trichter zusammen und führt über eine leichte Geländekuppe. Kurz vor der Kuppe überholte der 25-Jährige noch einen anderen Skifahrer. Gleich darauf prallte er frontal gegen eine gepolsterte Schneelanze am Pistenrand.

Reanimation blieb erfolglos