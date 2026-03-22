40-Jähriger in Innsbruck von sechsköpfiger Gruppe bewusstlos geschlagen

Innsbruck – Ein 40-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Sonntag vor einem Innsbrucker Lokal Opfer einer Gewalttat: Im Zuge einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe – drei Männer und drei Frauen – wurde der 40-Jährige so heftig geschlagen und getreten, dass er kurzzeitig bewusstlos wurde. Zudem erlitt er eine blutende Kopfverletzung. „Ärztliche Hilfe nahm das alkoholisierte Opfer jedoch nicht in Anspruch“, berichtet die Polizei. Zu der Tat kam es gegen 4.15 Uhr.