Prallte gegen geöffnete Autotür: Radler zog sich in Hall schwere Kopfverletzung zu

Zu einem schweren Fahrradunfall kam es bereits am Freitagnachmittag in Hall. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, musste ein 76-Jähriger mit Verdacht auf eine Hirnblutung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Der Mann fuhr kurz vor 16 Uhr in der Pfannhaustraße gegen die geöffnete Tür eines abgestellten Autos. Er stürzte und blieb mit schweren Kopfverletzungen am Boden liegen. Die 29-jährige Autofahrerin, die zum Aussteigen die Tür geöffnet hatte, alarmierte die Rettung. Der 76-Jährige trug bei dem Unfall laut Polizei keinen Helm. (TT.com)