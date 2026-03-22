Paris verhinderte ÖSV-Doppelsieg durch Kriechmayr und Haaser

Dominik Paris schaffte beim Weltcupfinale in Kvitfjell den Speed-Doppelpack. Der Südtiroler triumphierte im Super-G vor Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser. Marco Odermatt stand bereits als Sieger der kleinen Kristallkugel fest.

Dominik Paris hat Vincent Kriechmayr im letzten Speedrennen der Saison den Sieg weggeschnappt. Der Italiener war im Super-G am Sonntag den Hauch von 0,07 Sekunden schneller als der Oberösterreicher und holte damit wie schon im Vorjahr das Kvitfjell-Double. Der Tiroler Raphael Haaser sorgte als Dritter (+0,38) für einen weiteren rot-weiß-roten Podestplatz, den insgesamt achten in sieben Weltcup-Rennen dieses Winters.

Während Paris seinen bereits achten Kvitfjell-Sieg feierte, spielten die Schweizer Topstars beim Saisonausklang nur Nebenrollen. Olympiasieger Franjo von Allmen wurde Zehnter, Kugelgewinner Marco Odermatt landete nach einer verpatzten Fahrt außerhalb der Punkteränge (19.). Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (ITA) belegte hinter Alexis Monney (SUI) Platz fünf.

Marco Schwarz fuhr auf Platz acht, die weiteren Österreicher hatten größeren Rückstand: Lukas Feurstein, der im Vorjahr das Finale in Sun Valley vor Haaser gewonnen hatte, wurde zeitgleich mit Odermatt 19., Stefan Babinsky unmittelbar vor Daniel Hemetsberger 22. (APA, TT.com)