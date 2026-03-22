Papst Leo ruft zu Frieden auf: „Krieg ist ein Skandal für die ganze Menschheit“

Der Papst hat beim Angelus-Gebet am Sonntag einen neuen eindringlichen Aufruf für den Weltfrieden gerichtet.

„Krieg und Zerstörung sind ein Skandal für die ganze Menschheitsfamilie“: Das sagte Papst Leo XIV. am Sonntag vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen.

„Ich verfolge die Lage im Nahen Osten ebenso wie in anderen Regionen der Welt, die von Krieg und Gewalt zerrissen sind, mit großer Bestürzung. Wir dürfen angesichts des Leids unschuldiger Menschen, die wehrlos Opfer von Konflikten sind, nicht schweigen. Was ihnen widerfährt, trifft die gesamte Menschheit: Tod und Schmerz, Krieg und Zerstörung sind ein Skandal für die ganze Menschheitsfamilie“, betonte der Heilige Vater.

„Ich erneuere meinen Appell, weiterhin zu beten, damit die Feindseligkeiten ein Ende finden und Wege des Friedens eröffnet werden – gegründet auf ehrlichen Dialog und die Achtung der Würde eines jeden Menschen“, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche weiter.

Krieg kein „Videospiel“

Vergangene Woche hatte der Papst Journalisten aufgerufen, Kriege aus der Perspektive der Opfer zu berichten und nicht zu propagandistischen Zwecken oder als „Videospiel“ zu inszenieren.