Unfall an Kreuzung in Brixlegg: Mann, Frau und Jugendliche verletzt

Brixlegg – Drei Verletzte forderte ein Unfall am Samstagabend auf der B171 an der Kreuzung mit dem Burglechnerweg in Brixlegg: Ein 41-Jähriger wollte gegen 21 Uhr von der Gemeindestraße nach links in die Bundesstraße einbiegen und kollidierte rechtwinklig mit dem in Richtung Südwesten fahrenden Wagen eines 72-Jährigen.

Der 72-Jährige, seine am Beifahrersitz mitfahrende 16-jährige Tochter und die 67-jährige Mutter des 41-jährigen Lenkers mussten von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden. Wie schwer die drei verletzt sind, ist nicht bekannt. Zwei weitere Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt.