Unfall an Kreuzung in Brixlegg: Mann, Frau und Jugendliche verletzt
Brixlegg – Drei Verletzte forderte ein Unfall am Samstagabend auf der B171 an der Kreuzung mit dem Burglechnerweg in Brixlegg: Ein 41-Jähriger wollte gegen 21 Uhr von der Gemeindestraße nach links in die Bundesstraße einbiegen und kollidierte rechtwinklig mit dem in Richtung Südwesten fahrenden Wagen eines 72-Jährigen.
Der 72-Jährige, seine am Beifahrersitz mitfahrende 16-jährige Tochter und die 67-jährige Mutter des 41-jährigen Lenkers mussten von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden. Wie schwer die drei verletzt sind, ist nicht bekannt. Zwei weitere Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt.
Bei einem Alkomattest wurde laut Polizei eine leichte Alkoholisierung bei dem 41-Jährigen festgestellt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. (TT.com)