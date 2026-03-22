Mit Cowboyhut und Party: Hauser verabschiedete sich in die Biathlon-Pension

Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser ist im letzten Weltcup-Rennen ihrer Biathlon-Karriere auf Rang 19 gelandet. Die 32-jährige Tirolerin verbuchte am Sonntag im Massenstart am Holmenkollen vier Schießfehler. Am Ende fehlten ihr 2:13,5 Minuten auf Siegerin Lisa Vitozzi. Die Italienerin entschied das Saisonfinale knapp vor der Schwedin Hanna Öberg für sich, Dritte wurde die Tschechin Tereza Vobornikova. Die kleine Kristallkugel im Massenstart-Weltcup ging an die Französin Julia Simon.

Hauser hatte lange um einen Top-Ten-Rang gekämpft, im letzten Stehendschießen ihrer Laufbahn unterliefen ihr aber noch zwei Fehler. Auf der Zielgeraden winkte sie dennoch zufrieden dem Publikum zu. Auf der Nase hatte die Massenstart-Weltmeisterin von 2021, die insgesamt sechs Weltcup-Einzelbewerbe gewonnen hat, da bereits eine Sonnenbrille mit aufgesetzter goldener Krone. Nach der Zieldurchfahrt kam ein rosa Hut dazu.