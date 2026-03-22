Sellrainer Altbürgermeister Norbert Jordan mit 83 Jahren verstorben

Jordan war mit fast 40 Jahren Amtszeit einer der längstdienenden Bürgermeister Österreichs, er starb mit 83 Jahren.

Sellrains Altbürgermeister Norbert Jordan ist tot. Er starb am 20. März 2026. Jordan war 38 Jahre lang Bürgermeister und hat die Gemeinde Sellrain damit fast vier Jahrzehnte geprägt. Er galt als einer der längstdienenden Ortschefs Österreichs.

2016 erhielt er die Ehrenbürgerschaft verliehen. Als besonders herausfordernd bezeichnete er gegenüber der TT einst das verheerende Hochwasser im Jahr 2015. Dieses habe aber trotz allem den Zusammenhalt im Sellrain „wesentlich gestärkt“. Jordan ließ in seiner Amtszeit Höfe erschließen und etwa das Gemeindeamt umbauen. (TT)