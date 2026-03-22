Erster Weltcupsieg verleiht Ringer-Ass Schmid Zuversicht: „Jetzt kann die EM kommen“

„Wenn man einen Titel holt, heißt das, dass man gut vorbereitet ist. Jetzt kann die EM kommen“; jubelte der Tiroler Ringer Aker Schmid (26) beim Thor Masters in Nyköbing Falster (Dänemark) in der griechisch-römischen Disziplin (67 kg) über seinen ersten Weltcupsieg. Die zwei gewonnenen Duelle mit EM-Medaillengewinner Dominik Etlinger (Krotiaen) sprachen für ein starkes Teilnehmerfeld. Schmid, in den vergangenen Jahren häufig verletzt, zeigte seine Klasse.