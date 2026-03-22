Erster Weltcupsieg verleiht Ringer-Ass Schmid Zuversicht: „Jetzt kann die EM kommen“
„Wenn man einen Titel holt, heißt das, dass man gut vorbereitet ist. Jetzt kann die EM kommen“; jubelte der Tiroler Ringer Aker Schmid (26) beim Thor Masters in Nyköbing Falster (Dänemark) in der griechisch-römischen Disziplin (67 kg) über seinen ersten Weltcupsieg. Die zwei gewonnenen Duelle mit EM-Medaillengewinner Dominik Etlinger (Krotiaen) sprachen für ein starkes Teilnehmerfeld. Schmid, in den vergangenen Jahren häufig verletzt, zeigte seine Klasse.
Daniel Gastl, Vereinskollege beim RSC Inzing, zeigte mit Platz sieben (bis 97 kg) auf. Er gewann drei seiner fünf Kämpfe, schlug auch den mehrfachen Olympia-Teilnehmer Arvi Savolainen (Finnland). Schmid und Gastl bleiben noch einige Tage für ein Trainingslager in Dänemark, am 20. April beginnt dann in Tirana (Albanien) die Europameisterschaft.