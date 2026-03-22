Auto überschlug sich

Schwerer Verkehrsunfall in Matrei am Brenner: 87-Jähriger nickte kurz am Steuer ein

Einsatzkräfte mussten einen verletzten Autoinsassen bergen.
© Medienteam Rotes Kreuz IBK Land

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