Trainer noch unklar
800 Kinder pro Jahr gebissen: Besuch einer Hundeschule wird ab Juli in Tirol Pflicht
Die neuen verpflichtenden Praxiseinheiten sollen auch dazu führen, dass sich Ersthundehalter besser mit dem Wesen von Hunden auskennen und wissen, dass Kinder nicht allein mit Hunden gelassen werden sollten. Allein 800 Kinder werden in Österreich jährlich gebissen.
© iStock
Ersthundebesitzer müssen auch in Tirol für den Sachkundenachweis künftig in die Hundeschule. Zu welchem Trainer man gehen darf, ist noch unklar. Das sorgt für Unmut.