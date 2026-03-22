Drei Sieger am Sonntag

St. Johann nahm die Festung Ebbs ein und verteidigte die Tabellenführung

Daniel Wurnig (Ebbs, links) und der St. Johanner Eric-Vasi Capeti schenkten sich zum Rückrundenauftakt in der Regionalliga Tirol nichts.
© Osterauer

Von Alois Moser

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