- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Drei Sieger am Sonntag
St. Johann nahm die Festung Ebbs ein und verteidigte die Tabellenführung
Daniel Wurnig (Ebbs, links) und der St. Johanner Eric-Vasi Capeti schenkten sich zum Rückrundenauftakt in der Regionalliga Tirol nichts.
© Osterauer
Von Alois Moser
Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:
Günter Almberger
+4350403 3324
Michael Pipal
+4350403 3322
Daniel Lenninger
+4350403 2411
Alexander Gruber
+4350403 3671
Tobias Waidhofer
+4350403 2305
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten