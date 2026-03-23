Explosionen nach israelischen Luftangriffen in Teheran

Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wird eine neue Welle israelischer Luftangriffe mit heftigen Explosionen in mehreren Bezirken der Millionenmetropole gemeldet. Zuvor hatte das israelische Militär auf der Plattform Telegram den Beginn einer weiteren Serie umfangreicher Attacken auf Regierungseinrichtungen der Islamischen Republik verkündet. In Teheran stationierte Reporter des arabischen Senders Al Jazeera berichteten kurz darauf von "beispiellosen" Explosionen.

Vor allem in den östlichen Vierteln der Stadt soll es Detonationen gegeben haben. Die Luftabwehr sei im Dauereinsatz, hieß es. Auch staatliche iranische Nachrichtenagenturen berichteten von Explosionen und Angriffen. "Explosionen zu hören in Teheran", teilte MEHR mit. Auch FARS berichtete von "Luftangriffen auf Teile von Teheran".

Außerdem wurden laut einem iranischen Medienbericht in der Stadt Urmia im Nordwesten des Landes Wohnhäuser bei einem Luftangriff zerstört. Rettungskräfte suchten nach Menschen unter den Trümmern, meldete die staatsnahe Nachrichtenagentur Nour News.

Auch auf die saudische Hauptstadt Riad wurden zwei ballistische Raketen abgefeuert. Eine sei abgefangen worden, die andere in einem unbewohnten Gebiet niedergegangen, teilte das saudische Verteidigungsministerium mit.