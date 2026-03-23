Israelisches Militär beginnt Angriffswelle auf Teheran

Die israelische Armee hat erneut eine "groß angelegte" Angriffswelle auf die iranische Hauptstadt Teheran gestartet. Die Angriffe zielten auf "Infrastruktur des iranischen Terrorregimes" ab, erklärte die israelische Armee Montagfrüh auf Telegram. Staatliche iranische Nachrichtenagenturen berichteten von Explosionen und Angriffen. "Explosionen zu hören in Teheran", teilte MEHR mit. Auch FARS berichtete von "Luftangriffen auf Teile von Teheran".

Die Agentur nannte fünf Gebiete, aus denen "schreckliche Geräusche von Explosionen" gemeldet worden seien. Außerdem wurden laut einem iranischen Medienbericht in der Stadt Urmia im Nordwesten des Landes Wohnhäuser bei einem Luftangriff zerstört. Rettungskräfte suchten nach Menschen unter den Trümmern, meldete die staatsnahe Nachrichtenagentur Nour News.

Auch auf die saudische Hauptstadt Riad wurden zwei ballistische Raketen abgefeuert. Eine sei abgefangen worden, die andere in einem unbewohnten Gebiet niedergegangen, teilte das saudische Verteidigungsministerium mit.