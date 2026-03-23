Vergangene elf Jahre heißeste seit Aufzeichnungsbeginn

Die Jahre 2015 bis 2025 sind die heißesten seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1850 gewesen. Das teilte die Weltwetterorganisation (WMO) Montagfrüh im Bericht "State of the Global Climate" mit. 2025 war demnach mit einer Durchschnittstemperatur von 1,43 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850 bis 1900) das zweit- oder drittheißeste jemals gemessene Jahr. 2024 war mit rund 1,55 Grad noch heißer. Die WMO sieht deswegen beim Zustand des Weltklimas wenig Raum für Optimismus.

Das Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und -abgabe der Erde wächst rasant, wie es im WMO-Bericht zum Zustand des Klimas 2025 weiter heißt. Bei den Klimaindikatoren jagen sich die negativen Rekorde. Die Temperaturen steigen, die Ozeane heizen sich auf, Eis und Gletscher schmelzen und die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre steigt weiter.

"Es lässt sich nicht leugnen, dass sich diese Indikatoren nicht in eine Richtung entwickeln, die Anlass zu großer Hoffnung gibt", sagte die Vizechefin der WMO, Ko Barrett. UNO-Generalsekretär António Guterres sprach von einem Notstand: "Der Planet Erde wird an seine Grenzen gebracht."

Die Organisation, die Klimawissenschaft aus aller Welt auswertet, nennt erstmals das Energieungleichgewicht, das Indikatoren wie Temperaturen, Eisschmelze, Treibhausgasemissionen und andere zusammenfasst. Bei einem stabilen Klima hielten sich die Energieaufnahme durch die Sonne und die Abgabe die Waage. Doch die menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre seien auf ein Niveau gestiegen, das die Welt seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr erlebt hat. Dies behindere die Hitzeabgabe, hieß es.

Mehr als 91 Prozent der überschüssigen Energie würden in Ozeanen gespeichert. Die Erwärmungsrate der Meere habe sich zwischen den Perioden 1960 bis 2005 und 2005 bis 2025 mehr als verdoppelt. Fünf Prozent der überschüssigen Energie würden in Böden gespeichert, gut 3 Prozent gingen in die Eisschmelze. Nur ein Prozent gehe in den Temperaturanstieg an der Erdoberfläche.