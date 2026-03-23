Kamin auf Bauernhof in Brixen im Thale fing Feuer: Bewohner bekämpfte Flammen mit Feuerlöscher

Brixen im Thale – Am Sonntagabend wurde die Leitstelle Tirol über einen Brand in Brixen im Thale informiert. Ein Kamin im Keller eines Bauernhofs hatte aufgrund einer Verpuffung Feuer gefangen, starke Rauchentwicklung war die Folge. Der Bewohner (68) und seine Gattin bemerkten den Rauch kurz darauf im Erdgeschoss und warnten ihren im Nebengebäude wohnhaften Sohn.

Sohn bekämpfte Flammen mit Feuerlöscher

Als die lokale Freiwillige Feuerwehr zum Löscheinsatz auf dem Bauernhof eintraf, hatte der Sohn den Brand bereits selbst mit dem Feuerlöscher bekämpft. Die Einsatzkräfte aus Brixen im Thale und Westendorf unterstützten die Familie noch, indem die Räumlichkeiten entlüftet wurden und der Kamin am Dach noch einmal kontrolliert wurde.