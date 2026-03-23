Keine Verletzten

Nächtlicher Löscheinsatz in Stumm: Balkon von Mehrfamilienhaus brannte

Stumm – In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.15 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Stumm zu einem Einsatz in der Dorfstraße ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Feuer am Balkon im Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen. Mit Atemschutzmasken ausgestattet, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Das Gebäude wurde nachher von den Einsatzkräften belüftet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Im Einsatz standen vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungsdienst sowie eine Polizeistreife. (TT.com)

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