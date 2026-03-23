Jede Menge Abenteuer im Freien

Action und Spannung ohne Schnee: Der Beginn der wärmeren Jahreszeit eröffnet eine Vielzahl an sportlichen Möglichkeiten für alle Altersstufen – mit und ohne Vorkenntnisse.

Von Elke Ruß

Klettern, Schwingen, Springen, Balancieren, auf einer Seilrutsche über den Abgrund fliegen: Zum Auspowern mit einer Portion Nervenkitzel und einem intensiven Naturerlebnis sind Seilgärten ideal.

Niederseilgärten wie z. B. jene beim Kaiserhaus in Brandenberg und im Alpbachtaler Lauserland (ab 9. Mai) fördern mehr die Koordination und Balance in Bodennähe. In Hochseilgärten wie im Adventure Park Achensee (Fr, Sa, So geöffnet) im Naturhochseilgarten Kramsach (ab April), im Kletterwald Hornpark in St. Johann oder im Kletterwald Bichlbach (beide ab 14. Mai offen) geht es dagegen mehr um das Bezwingen der Höhenangst und um die Überwindung der eigenen Grenzen hoch über dem Boden.

Niederseilgärten fördern in erster Linie die Koordination und die Balance. © shootandstyle.com

Skateboard-Workshops ab drei Jahren

Ein intensives Ganzkörpertraining, das die Koordination, das Gleichgewicht und die Rumpfmuskulatur stärkt, bietet das Skateboardfahren. Wegen der großen Nachfrage nach Kurseinheiten bietet z. B. der Skateboard Club Innsbruck im heurigen Frühjahr laufend Workshops auch für Kinder ab drei Jahren an – allerdings in der Halle in der Valiergasse 22, weil die dortigen Anlagen für Anfänger besser geeignet sind.

Das macht Spaß: Skateboard-Versuche im Park. © iStockphoto

Wer mit der Langlaufsaison noch nicht ganz abgeschlossen hat bzw. weiter trainieren will, der geht Skirollern. Kurseinheiten auch für Kinder kann man z. B. ab etwa Anfang Mai in der Cross Country Academy in Seefeld buchen.

Viele radeln auch im Winter, aber spätestens im Frühjahr, wenn erste Almen wieder schneefrei erreichbar sind, wird das ein großes Thema. Immer öfter ist das Zweirad Akku-gestützt – und entsprechend schneller und schwerer. Da empfiehlt sich ein Fahrsicherheitstraining, bei dem u. a. die richtige Brems-, Kurven- und Schalttechnik vermittelt werden. Das reduziert die Unfallgefahr und erhöht den Fahrspaß. Dreistündige Safety-Skills-(E-)Bike-Kurse werden z. B. von der Bike Schule Flat Sucks bei der Nockspitzbahn in Götzens angeboten. An Jugendliche ab 16 (und Erwachsene) richten sich Basic-Skills-Mountainbike-Kurse im Bikepark Innsbruck.

Training auf dem Pumptrack