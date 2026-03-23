Staunen über das Erwachen der Natur

Die ersten Blumenwiesen verführen zu Frühlingswanderungen mit Picknick. Murmeltier & Co. beenden ihren Winterschlaf und das Familienleben verlagert sich mehr ins Freie.

Von Elke Ruß

Langsam nähert sich der Saisonschluss in den Skigebieten – und es geht wieder ohne Anorak und Stiefel hinaus in die Natur. Wenn nicht nur die Menschen, sondern auch Krokusse, Schneeglöckchen, Leberblümchen & Co. ihre Köpfe der Sonne entgegenstrecken und die Landschaft in frischem Grün erstrahlt, ist es Zeit für genussvolle Frühlingswanderungen. Zu den besonderen Schätzen zählt das Hochtal Pfundser Tschey, wenn Tausende violette und weiße Krokusse zwischen den etwa 100 malerisch verstreuten Heustadeln und Kochhütten erblühen. Eine leichte, kurze Familienwanderung führt vom Parkplatz Tscheylücke durch weite Wiesen bis zur Kapelle Maria Schnee. Ein Picknick in der Sonne ist die perfekte Krönung.

Wiesen voll blühender Krokusse zwischen den Heustadeln in der Pfudser Tschey. © Tirol Werbung/Webhofer Mario

Ein Highlight ist auch die Krokusblüte auf der Walder Alm oberhalb von Gnadenwald. Man erreicht sie nach ca. 600 Metern Aufstieg von St. Michael, sie hat an Wochenenden (Fr, Sa, So) geöffnet.

Auf Kinder übt das Spielen am Wasser eine besondere Faszination aus. Wenn der Schnee schmilzt, bieten Wasserspielplätze wie Klaus Äuele an der Ruetz in Neustift i. S. oder der Naturweg Lechweg wieder tolle Abenteuer.

Erste Jungtiere im Alpenzoo

Im Innsbrucker Alpenzoo erwachen ab Ende März Murmeltiere, Reptilien und Amphibien aus dem Winterschlaf. Zwischen April und Juni werden die meisten Jungtiere geboren. Als Erstes kam ein Ziegenkitz. Zu den frühen Nachwuchstieren zählen Lämmer, Kolbenenten und Raufußkäuze. Viele Vogelarten balzen jetzt bzw. kann man Nestbauaktivitäten beobachten. Jungtiere bei Steinbock, Gämse und Reh stellen sich ab Mai ein.

Ein Murmeltier im Alpenzoo, der Winterschlaf ist meist Ende März vorbei. © Alpenzoo Innsbruck

Schnellentschlossene pilgern heute zum „Frühlingserwachen“ in den Zoo – an dem bunten Aktionstag sind der Tiroler Jägerverband, Swarovski Optik, Natopia, die Grüne Schule, das Höfemuseum und der Naturpark Karwendel beteiligt.

Neue Attraktionen im Höfemuseum

Auch im Höfemuseum in Kramsach hat die Saison begonnen, neben den historischen Höfen und Gerätschaften locken neue Attraktionen. Darunter ist das Erkundungsabenteuer „Ein Tagelöhner am Schlanggltag“: In zwei Schwierigkeitsstufen erleben Groß und Klein eine interaktive Rätseljagd quer durch historische Höfe und Gebäude.