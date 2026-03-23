Heftige Anrainerkritik

Ignorierte Verbote, brenzlige Situationen: Ärger über Verkehrsführung beim Bozner Platz

Eigentlich ist die Ein- und Durchfahrt in der nördlichen Adamgasse nur noch für AnrainerInnen, Lieferfahrzeuge, mit dem Fahrrad oder auf dem Weg zu Behindertenparkplätzen erlaubt. In der Praxis schaut es ganz anders aus, wie dieses Foto von letzter Woche zeigt.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die neuen Verkehrsregelungen rund um den zentral gelegenen Bozner Platz in Innsbruck sorgen weiterhin für Wirbel: Abbiegeverbote, Rechtsfahrgebote und andere Vorschriften werden vielfach ignoriert – sehr zum Unmut der Anrainer. Auch die Polizei stellt zahlreiche Übertretungen fest. Eine künftige Garagenausfahrt sorgt für zusätzliche Brisanz.

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