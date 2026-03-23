Piloten starben: Flieger kollidierte auf New Yorker Flughafen mit Feuerwehrauto

An einem New Yorker Flughafen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem schweren Unfall. Ein Flieger kollidierte mit einem Flughafen-Fahrzeug, wodurch zwei Menschen starben und weitere 13 verletzt wurden.

New York – Beim Zusammenprall eines Flugzeugs mit einem Feuerwehrauto auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia sind US-Medien zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot und der Co-Pilot der Maschine starben bei der Kollision am Montagfrüh. Laut dem Fernsehsender ABC wurden zudem mindestens 13 Menschen ins Spital gebracht, darunter elf Passagiere und die beiden Insassen des Fahrzeugs.

Die Maschine der kanadischen Fluggesellschaft Air Canada kollidierte auf einer der Start- und Landebahnen „mit einem Fahrzeug der Flughafenbehörde“, wie die New Yorker Polizei mitteilte. Bildern zufolge handelt es sich dabei um ein eigens für Flughäfen konzipiertes Löschfahrzeug.

📽️ Video | New York: Flugzeug-Unglück bei Landung

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Die Flugortungswebsite „FlightRadar 24“ teilte mit, dass eine Maschine von Air Canada Express bei der Landung „mit einem Rettungs- und Löschfahrzeug des Flughafens kollidiert“ sei. Das Flugzeug war laut der Plattform im kanadischen Montreal gestartet. Es „rollte die Landebahn entlang“, als es das seinen Weg kreuzende Fahrzeug rammte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Flugzeug wurde im Bereich des Cockpits und der „Nase“ stark beschädigt.

Start- und Landeverbot verhängt

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte, sie habe ein Start- und Landeverbot für den Flughafen verhängt. Es bestehe eine „hohe“ Wahrscheinlichkeit, dass diese Anordnung verlängert werde.

Flugzeuge warten an den Gates, da ein Start- und Landeverbot verhängt wurde. © APA/AFP/Angela Weiss

Die New Yorker Katastrophenschutzbehörde warnte die Bevölkerung im Onlinedienst X vor „Flugausfällen, Straßensperrungen, Verkehrsbehinderungen und Einsatzkräften“ in der Nähe des Flughafens im Stadtteil Queens.