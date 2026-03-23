Jump & Freeze: 19 Teams sprangen in Schwoich in das Wasserbecken

Am Hochfeld-Ferner bei Schwoich wagten 19 Teams beim „Jump & Freeze“ einen besonderen Saisonabschluss. Sie stürzten sich mit selbstgebauten Vehikeln in ein eiskaltes Wasserbecken. Der WSV Schwoich und die Landjugend veranstalteten dieses nasse Spektakel.

Schwoich – Insgesamt 19 Teams nahmen an dem Event teil. Ihre oft skurrilen Gefährte rasten über eine Rampe. Das Ziel war das Becken voller Eiswasser. Die Temperatur des Wassers lag an diesem trüben Tag nur wenige Grad über null.

Impressionen vom Jump & Freeze