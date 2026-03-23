Saisonabschluss des Wintersportvereins
Jump & Freeze: 19 Teams sprangen in Schwoich in das Wasserbecken
Mit selbstgebastelten Vehikeln ging es direkt in das Eisbad.
© Uli Henk
Am Hochfeld-Ferner bei Schwoich wagten 19 Teams beim „Jump & Freeze“ einen besonderen Saisonabschluss. Sie stürzten sich mit selbstgebauten Vehikeln in ein eiskaltes Wasserbecken. Der WSV Schwoich und die Landjugend veranstalteten dieses nasse Spektakel.
Schwoich – Insgesamt 19 Teams nahmen an dem Event teil. Ihre oft skurrilen Gefährte rasten über eine Rampe. Das Ziel war das Becken voller Eiswasser. Die Temperatur des Wassers lag an diesem trüben Tag nur wenige Grad über null.
Impressionen vom Jump & Freeze
Das zahlreich erschienene Publikum verfolgte die wagemutigen Sprünge. Die Zuschauer zeigten sich amüsiert über die frostige Gaudi. Ein Schnaps nach dem Eisbad half den Teilnehmern, sich aufzuwärmen. (TT)