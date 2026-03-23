Streaming-Starts der Woche
Ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Diese TV-Dauerbrenner kehren jetzt zurück
Die Krankenhaus-Comedy „Scrubs“ mit Zach Braff (links) und John C. McGinley war vor gut 20 Jahren ein TV-Erfolg. Jetzt startet eine neue Staffel auf Streamingdienst Disney+.
© Jeff Weddell
„Braunschlag“ ist wieder da, „Scrubs“ folgt am Mittwoch und in gut einem Monat gibt es neue Folgen von „Malcolm mittendrin“. TV-Nostalgie hat wieder Hochkonjunktur. Ausgemachte Erfolge sind solche Comebacks nicht.