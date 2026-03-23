Flughafen in München wird ausgebaut, zehn Millionen Passagiere mehr möglich

Eine Erweiterung des Terminal 2, an dem die Lufthansa beteiligt ist, ist geplant. Der Ausbau soll 2035 in Betrieb gehen.

München – Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will mit einer Vergrößerung des Münchner Flughafens ihre Kapazität im internationalen Flugverkehr um bis zu zehn Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen. Der Erweiterungsbau des von der Lufthansa mitbetriebenen Terminals 2 soll im Jahr 2035 in Betrieb gehen. Das sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der größten deutschen Fluggesellschaft.

Das Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa mit dem Münchner Flughafen wird nach Worten des Lufthansa-Chefs bis zum Jahr 2056 verlängert. Zur Höhe der notwendigen Investitionen sagte Spohr vor mehreren hundert Gästen bei dem Festakt nichts.

München ist nach Frankfurt die zweite Drehscheibe der Lufthansa für den internationalen Flugverkehr, zwei Drittel der Passagiere sind Umsteiger, die von anderen Flughäfen kommen. Anders als in Frankfurt ist die Lufthansa jedoch Mitbetreiberin des zweiten Münchner Terminals. Damit hat das Unternehmen größere Möglichkeiten, Planung und Betrieb nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Am zweiten Terminal landen und starten auch die Tochter- und Partner-Fluggesellschaften der Lufthansa.

Lufthansa erwartet weiteres Wachstum des Flugverkehrs

„Luftfahrt ist und bleibt eine Wachstumsbranche“, begründete Spohr die Ausbaupläne. Bei der Eröffnung des Münchner Flughafens 1992 seien 14 Millionen Passagiere pro Jahr erwartet worden, sagte der Lufthansa-Chef – im vergangenen Jahr waren es dann über 43 Millionen. Die Lufthansa hatte auch Gespräche mit dem Frankfurter Flughafen geführt, der größte deutsche Airport will seine Terminals jedoch weiterhin in Alleinregie betreiben.