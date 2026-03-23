Anzeige nach Deepfake-Videos: Warum Collien Fernandes auf das spanische Recht setzt

Die strengen Frauenschutzgesetze brachten Collien Fernandes dazu, ihren Ex-Mann in Spanien anzuzeigen. Er soll pornografische Deepfake-Videos von ihr verbreitet haben. Fußfesseln für Täter seit 2009, das Ja-heißt-Ja-Gesetz seit 2022: Wie ist Spanien Vorreiter im Frauenschutz geworden?