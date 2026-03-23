Millionen-Projekt soll kommen

Trotz Warnung von Aufsichtsbehörde: Deshalb will Kramsach am Schulbau festhalten

Der Prüfbericht der Gemeindeaufsicht und der Bau des Bildungcampuses sorgten für hitzige Wortmeldungen bei der Kramsacher Gemeinderatssitzung.
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Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Der Prüfbericht der Gemeindeaufsicht liest sich wie eine schallende Ohrfeige für Kramsachs Finanzpolitik. Doch angesichts eines gesunkenen Verschuldungsgrades zeigt sich der Gemeinderat unbeirrt und will den millionenschweren Bildungscampus bauen. Was dahintersteckt und wie argumentiert wird.

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