Millionen-Projekt soll kommen
Trotz Warnung von Aufsichtsbehörde: Deshalb will Kramsach am Schulbau festhalten
Der Prüfbericht der Gemeindeaufsicht und der Bau des Bildungcampuses sorgten für hitzige Wortmeldungen bei der Kramsacher Gemeinderatssitzung.
© Wolfgang Otter
Der Prüfbericht der Gemeindeaufsicht liest sich wie eine schallende Ohrfeige für Kramsachs Finanzpolitik. Doch angesichts eines gesunkenen Verschuldungsgrades zeigt sich der Gemeinderat unbeirrt und will den millionenschweren Bildungscampus bauen. Was dahintersteckt und wie argumentiert wird.