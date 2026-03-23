Erheblicher Sachschaden
Müllhäuschen in Innsbruck durch Zigarette in Brand gesetzt
Innsbruck – Am Montag ist es in Innsbruck zu einem Brand in einem Müllhäuschen gekommen. Kurz nach 13 Uhr brach bei den Müllcontainern in der Dr.-Strumpf-Straße ein Feuer aus.
Ein aufmerksamer Passant bemerkte die starke Rauchentwicklung und griff rasch ein: Mit einem Feuerlöscher konnte er den Brand eindämmen, noch bevor die Berufsfeuerwehr Innsbruck eintraf. Diese übernahm schließlich die vollständige Löschung.
Als mögliche Ursache gilt laut Polizei „unsachgemäß entsorgtes Rauchmaterial“ – wohl Zigarettenreste. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)