Müllhäuschen in Innsbruck durch Zigarette in Brand gesetzt

Innsbruck – Am Montag ist es in Innsbruck zu einem Brand in einem Müllhäuschen gekommen. Kurz nach 13 Uhr brach bei den Müllcontainern in der Dr.-Strumpf-Straße ein Feuer aus.

Ein aufmerksamer Passant bemerkte die starke Rauchentwicklung und griff rasch ein: Mit einem Feuerlöscher konnte er den Brand eindämmen, noch bevor die Berufsfeuerwehr Innsbruck eintraf. Diese übernahm schließlich die vollständige Löschung.