Erheblicher Sachschaden

Müllhäuschen in Innsbruck durch Zigarette in Brand gesetzt

Innsbruck – Am Montag ist es in Innsbruck zu einem Brand in einem Müllhäuschen gekommen. Kurz nach 13 Uhr brach bei den Müllcontainern in der Dr.-Strumpf-Straße ein Feuer aus.

Ein aufmerksamer Passant bemerkte die starke Rauchentwicklung und griff rasch ein: Mit einem Feuerlöscher konnte er den Brand eindämmen, noch bevor die Berufsfeuerwehr Innsbruck eintraf. Diese übernahm schließlich die vollständige Löschung.

Als mögliche Ursache gilt laut Polizei „unsachgemäß entsorgtes Rauchmaterial“ – wohl Zigarettenreste. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)

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