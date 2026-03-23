OnlyFans-Eigentümer mit 43 Jahren an Krebs gestorben

Leo Radvinsky kaufte die Erotik-Plattform 2018 von den britischen Gründern. Der Milliardär starb nun nach einer langen Krebserkrankung.

London – Der Besitzer der Erotik-Plattform OnlyFans, Leo Radvinsky, ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Das Unternehmen verwies in einer Mitteilung auf einen langen Kampf gegen den Krebs. Der in der Ukraine geborene und in Chicago aufgewachsene Unternehmer hatte die Betreiberfirma hinter OnlyFans 2018 den britischen Gründern abgekauft und seither Dividenden in Milliardenhöhe kassiert.

Das Geschäft von OnlyFans sind Abos auf Inhalte einzelner Video-Autorinnen und -Autoren – ein zentraler Teil davon ist Erotik. Die Plattform, die 20 Prozent der Einnahmen einbehält, hebelte mit ihrem Direktmodell die traditionellen Strukturen der Porno-Branche aus und erlebte einen besonderen Schub in der Corona-Pandemie.

Zurückgezogen in Florida