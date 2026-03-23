Maskiertes Paar wollte Mädchen in Völs entführen: Siebenjährige riss sich los

Ein Mann und eine Frau – beide mit Sturm- bzw. Skihaube maskiert – haben Montagmittag offenbar versucht, eine Siebenjährige zu entführen. Das Kind entkam, die Verdächtigen sind flüchtig. Nun sucht die Polizei Hinweise.

Völs – Eine versuchte Entführung eines Mädchens hat sich am Montag offenbar in Völs ereignet. Die Siebenjährige soll am Heimweg von der Schule von einem maskierten Paar an Hand und Arm gepackt worden sein. Das Kind habe sich sofort massiv gewehrt, losgerissen und sei geflüchtet. Zu der Tat soll es zwischen 12.30 und 12.40 Uhr mitten im Dorfzentrum gekommen sein.

Als die Schülerin zu Hause ihrer Mutter von dem Vorfall erzählte, gingen die beiden sofort zur Polizei. Eine Fahndung und die bisherigen Erhebungen verliefen bisher allerdings negativ. Nun bitten die Ermittler um Hilfe aus der Bevölkerung.

Maskiert und flüchtig

Besonders auffällig: Beide Verdächtigen seien maskiert gewesen. Der Mann wird als schlank und groß (185 bis 190 cm) beschrieben, bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Lederjacke, weißen Turnschuhen und schwarzen Lederhandschuhen. Er trug zudem eine schwarze Sturmhaube.

Die Frau soll ebenfalls schlank und etwa 170 cm groß sein. Sie trug eine lila-beige Jogginghose, eine weiße Wolljacke sowie blaue Handschuhe und war mit einer blauen Skihaube maskiert. Die beiden Verdächtigen sollen mit einem weißen Seat unterwegs gewesen sein.