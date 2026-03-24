Maskiertes Paar wollte offenbar Mädchen (7) in Völs entführen

Ein Mann und eine Frau – beide mit Sturm- bzw. Skihaube maskiert – sollen Montagmittag offenbar versucht haben, eine Siebenjährige zu entführen. Nun sucht die Polizei Hinweise.

Völs – Eine versuchte mutmaßliche Kindesentführung beschäftigt derzeit die Polizei in Völs. Dort soll eine Siebenjährige Montagmittag auf ihrem Heimweg von der Schule von einem maskierten Paar an Hand und Arm gepackt worden sein. Das Kind habe sich sofort massiv gewehrt, losgerissen und sei geflüchtet, heißt es seitens der Polizei. Zu der Tat soll es zwischen 12.30 und 12.40 Uhr in der Innsbrucker Straße 8 mitten im Dorfzentrum gekommen sein.

Das Mädchen fuhr im Anschluss nach Hause und meldete den Vorfall seiner Mutter. Rund drei Stunden später zeigte diese den Zwischenfall bei der Polizei an. Eine Fahndung und die bisherigen Erhebungen verliefen bisher allerdings negativ. Die Polizei nimmt den Vorfall ernst, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der TT erklärt: „Wir ermitteln weiterhin. Der Bereich wird aktuell auch verstärkt bestreift.“

Maskiert und flüchtig

Wie das Mädchen erzählte, trugen die beiden Verdächtigen Sturmhaube bzw. Skihaube und waren deshalb nicht leicht zu erkennen. Bei einem der beiden dürfte es sich aufgrund der Statur um einen Mann gehandelt haben, dieser habe außerdem mit Tiroler Dialekt gesprochen. Er war schlank und groß (185 bis 190 cm) und trug schwarze Jeans, schwarze Lederjacke, weiße Turnschuhe und schwarze Lederhandschuhen. Über den Kopf hatte er sich eine schwarze Sturmhaube gezogen.

Bei dem oder der zweiten Verdächtigen dürfte es sich um eine Frau gehandelt haben, sie war schlank und rund 170 cm groß. Sie trug eine lila-beige Jogginghose, eine weiße Wolljacke sowie blaue Handschuhe und war mit einer blauen Skihaube maskiert. Die beiden Verdächtigen sollen mit einem weißen Seat geflüchtet sein.