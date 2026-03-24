Drei Tote bei landesweitem Raketenalarm in der Ukraine

In fast der gesamten Ukraine gilt nach Angaben von ukrainischen Behörden wegen russischer Angriffe Raketenalarm. In allen Regionen außer Odessa wurde der Luftalarm ausgelöst, wie die ukrainischen Behörden Dienstagfrüh mitteilten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Montagabend in seiner täglichen Fernsehansprache vor einem möglichen "massiven Schlag" der russischen Streitkräfte gewarnt. Die Behörden meldeten mittlerweile insgesamt drei Tote.

Zwei Menschen wurden bei einem russischen Angriff in der ostukrainischen Region Poltawa getötet, wie der Leiter der ukrainischen Armeeverwaltung, Witali Djakiwnitsch, im Onlinedienst Telegram erklärte. Elf weitere Menschen seien außerdem verletzt worden. Bei dem Angriff seien Wohngebäude und ein Hotel beschädigt worden. Zudem seien Feuer ausgebrochen.