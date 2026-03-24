Universitäten wollen Budget von 18 Mrd. Euro für 2028-2030

Die Universitäten gehen für die anstehenden Budgetverhandlungen über die Leistungsvereinbarungsperiode 2028 bis 2030 von einem Finanzbedarf von 18 Mrd. Euro aus. Das entspricht einem Plus von 1,5 Mrd. Euro gegenüber der laufenden dreijährigen Periode bzw. einer jährlichen Steigerung von knapp drei Prozent. "Wir haben konservativ geschätzt und wollen den Bogen nicht überspannen", so die Präsidentin der Universitätenkonferenz, Brigitte Hütter, zur APA.

Grundsätzlich muss das Budget der Universitäten für eine dreijährige Periode zwar erst im Herbst des jeweils vorvorigen Jahres feststehen. Aufgrund der geplanten Erstellung eines Doppelbudgets für 2027/28 müssen die Zahlen aber schon in diesem Haushalt abgebildet sein.

Die Universitätenkonferenz (uniko) hat ihre Berechnungen bereits dem Wissenschaftsministerium übermittelt. "Wir haben einerseits den Grundbedarf der Universitäten und andererseits den allgemeinen Konsolidierungskurs abgewogen." Dazu komme, dass die Inflationsrate der kommenden Jahre schwer vorherzusehen sei - hier stehe noch eine Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts aus, die für April erwartet wird.

Angenommen wurde daher eine Inflation von 2,9 Prozent über alle drei Jahre. Damit würde das Uni-Budget von 16,5 Mrd. Euro für 2025 bis 2027 (inklusive Ärztegehälter an den Medizinunis) auf 18 Mrd. Euro für 2028 bis 2030 anwachsen. Das entspräche einem Plus von 8,7 Prozent. "Das ist offensichtlich finanzierbar, weil wir uns am gerade beschlossenen FTI-Pakt anlehnen", so Hütter. Auch dieser sehe eine Steigerungsrate von 8,7 Prozent über drei Jahre vor.

Zum Vergleich: Für die Periode 2025 bis 2027 stiegen die Mittel für die Unis gegenüber der Vorperiode um mehr als 30 Prozent. Diese Summe lag deutlich über der erwarteten Teuerung, sollte zum Teil aber auch eine Kompensation für die Periode davor gewesen sein, als den Unis in einer Hochinflationsphase nicht die kompletten Preissteigerungen abgegolten wurden.