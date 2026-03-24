Kommentar

Politisches Kleingeld in der Energiekrise

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Die Eskalation im Pulverfass Nahost kostet auch Österreichs BürgerInnen und der Wirtschaft Milliarden. Die politischen Streitereien um die Spritpreisbremse sind da nur noch ärgerlich.