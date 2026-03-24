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Kommentar
Politisches Kleingeld in der Energiekrise
Kommentarvon Alois Vahrner
Die Eskalation im Pulverfass Nahost kostet auch Österreichs BürgerInnen und der Wirtschaft Milliarden. Die politischen Streitereien um die Spritpreisbremse sind da nur noch ärgerlich.
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