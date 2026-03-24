Schwarz-Rot für größere Eingriffe
Stärkere Spritpreisbremse: Tirol prescht vor, Druck aus den Ländern wird größer
Die schwarz-rote Koalition fordert von der Bundesregierung ein zeitweises Aussetzen der CO₂-Bepreisung, um den Aufwärtstrend bei den Spritpreisen zu stoppen.
© IMAGO/Marc John
Wegen der weiter steigenden Preise an den Zapfsäulen verpufft die angekündigte, aber bisher noch nicht geltende Spritpreisbremse von zehn Cent je Liter der Bundesregierung. Jetzt steigt der Druck aus den Bundesländern für größere Eingriffe.