Frühes Aus für Odermatt im Riesentorlauf, Braathen greift nach Kristallkugel

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen greift nach dem Aus von Marco Odermatt nach der kleinen Kristallkugel im Riesentorlauf. Neben dem Brasilianer hat auch noch Loic Meillard die Chance auf den Sieg in der Disziplinenwertung. Mit uns seid ihr bei der Entscheidung (12.30 Uhr) live dabei!

Der Olympiasieger könnte auch noch die Riesentorlauf-Kugel im Ski-Weltcup holen: Nach einem seltenen Ausfall von Marco Odermatt liegt Lucas Pinheiro Braathen beim Saisonfinale in Hafjell auf Kurs. Der für Brasilien fahrende Braathen führt nach dem ersten Durchgang eines Rennens, in das er mit 48 Punkten Rückstand auf Odermatt gegangen war. Um den Tagessieg will in der Entscheidung (ab 12.30 Uhr/live TT.com-Ticker) auch Stefan Brennsteiner als Halbzeit-Zweiter (+0,21 Sekunden) mitreden.

Marco Schwarz liegt als Sechster gut sechs Zehntel hinter dem drittplatzierten Loic Meillard (+0,63), der ebenfalls noch um die Kugel rittert. Joshua Sturm liegt auf Platz elf, Patrick Feurstein nach einem Verdreher ganz hinten (23.). Weltmeister Raphael Haaser scheiterte wie Odermatt bereits nach der ersten Zwischenzeit.